Nedavno se pojavio u svetlom odelu, o kom se pričalo, a on je istakao da ne izdvaja velike pare za ista.

- Svašta se menja kako čovek stari, život se menja, ali ja se nadam pozitivno. U smislu neke zrelosti, druženja, ali i karijere - dodao je on pred kamerama.

- Žao mi je što retko izdajem CD- ove. Ne znam da li je to zbog saradnika, producenata... Mada i ja poslednjih godina pišem sam pesme. Pre smo za tri meseca pravili ploče, a sada je sve sporije. To mi je žao. Voleo bih da izađe više novih pesama - rekao je on.