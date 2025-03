Samardžić je noć započeo dirljivim obraćanjem publici: "Dobra veče, Zagreb! Hvala vam, osećam se počastvovano što ste došli u ovako velikom broju. Srećan sam što je Arena prepuna. Vidim da ste nasmejani i raspoloženi, što me posebno raduje".

"Marina me zvala jednu noć u dva sata i rekla da je napisala divnu pjesmu za moju suprugu Maju. Kada sam pročitao tekst, shvatio sam da je to pesma za sve dame koje polako ulaze u neke ozbiljnije godine, da budu zavodljive i dopadljive svojim muškarcima. Popalite sva svetla na telefonima, napravimo zvezdano nebo. Majo moja, dođi da zaplešemo, nemoj da se stideti", rekao je emotivni Željko, a dok se publici se za to vrieme dešavala prosidba mladog para Paule i Ante, koje je njihov omiljeni pjevač nakon koncerta ugostio u bakstejdžu.