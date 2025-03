Često je i Ognjen Amidžić u svojim intervjuima isticao da je sve bila samo šala, kada su on i njegov prijatelj Marinko Madžgalj odlučili da se bave muzikom, kao duo “Flamingosi”. Ali upravo iz te šale nastale su najslušanije pesme i to baš te 2005 godine. Izdvojile su se njihove pesme “Obala” i “Ljubav”.

Toše Proeski je dve godine pre svoje tragične smrti objavio hitove "Pratim te", „"Ko ti to grize obraze", kao i duet sa Tonijem Cetinskim. Njegovi najveći hitovi su u samom vrhu i dve decenije kasnije.

Dve godine pre tragične smrti, pevač Toše Proeski objavio je kako mnogi tvrde najuspešniji pop album te 2005 godine. Bio je to njegov peti studijski album objavljen i na srpskom i na makedonskom jeziku. Album je po nekim ifnormacijama te godine prodat u oko 170. 000 primeraka širom Balkana.

Mnoge danas velike zvezde su baš te 2005. godine doživele svoje najveće hitove koji su im otvorili vrata na muzičkoj sceni i postavili na tron. Emina Jahović je upravo te 2005. godine dobila svoj najveći hit. Pesma “Dal on zna”, je Eminu vinula u sam vrh muzičke scene.

Ova pesma preko noći postaje veliki hit u region, a album “Bez maske do daske”, postaje jedan od najprodavanijih. Niko u tom trenutku nije ni pomislio da se između Čede i Maje dešaavaju nesuglasice, koje su ih godinu dana kasnije dovele do razlaza. Nakon Majinog odlaska, grupa Luna više nikad nije doživela tako veliki uspeh kakav je imala do 2006.