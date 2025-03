Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz imaju turbulentan odnos u "Eliti 8". Često raskidaju i mire se, a sada je nastao problem zbog njegovog prisnog plesa sa Aneli Ahmić. To mu je Anđela baš zamerila, a on ne vidi zašto je to problem, kada je u pitanju samo ples.