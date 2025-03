Pevačica Edita Aradinović ispunila je svoj životni san, a to je da do tridesete godine obezbedi sebi dom, tako da je ona je u prestonici kupila dva stana, jedan u kojem će živeti ona, a drugi namenjen za njenu majku.

- Jeste ona je u ovoj zgradi i jako nam je drago što smo njene komšije. Do skoro su ovde bili majstori i mislim da sam njenu majku često viđala sa majstorima kojima je kuvala kafu, a Editu kada se sređivalo mnogo slabije. Sada od kada se uselila, viđamo je svaki dan – rekla je komšinica Dragica koja otkriva kakva je pevačica kada se sretnu.

- Ona se nekada javi, nekada ne, ali ona je prosto u svom svetu i tako se ponaša. Muzika je ispunjava i to se na njoj vidi. Uvek ima slušalice na ušima i fokusira se na to što sluša, pa i ne obraća pažnju na okolinu, jer nju to ne zanima. Devojka je takva i ne zameram joj kad se ne javi, jer kada nema slušalice onda stane i popriča, a kada ima nemam potrebu da joj dosađujem jer verovatno je fokusirana na tu pesmu.