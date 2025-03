- Kao familija, mislim da nema niko da ne zna da peva. To smo nekako povukli, ja od oca i majke, a oni od dede i nane. Dečko koji je držao mikrofon, to je sin od mog brata, on se zove Banjamin, a Denis i Daris su moji sinovi stariji, imam još dvojicu. Njima nije bilo drago što sam ih pozvao, jer ne vole to. Denis ima apsolutni sluh, muzički je potkovan, zna svašta nešto da svira, a Daris je zavodnik, jedva smo ga našli da izađe na binu. Jako sam ponosan na njih. Taj trenutak se prosto desio, ponela me emocija, video sam ih tu sa strane.