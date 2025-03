- Imam ranč već godinama na kome uzgajam puno voća i povrća sa familijom. Ja sam jedna freza koja sve to radi, kradem vreme i trudim se da stalno radim, jer mi to predstavlja veliko zadovoljstvo i kada nisam na koncertu, na nastupima ja radim na imanju. Kada radim, osećam se kao nov, jer mi taj rad na imanju prija. Ja sam iz jedne radničke porodice koja se bavila baštovanstvom, sa svojom majkom sam uvek radio, imali smo nekad i više, pa smo to i prodavali. Volim povrće i voće, nikad u životu ništa drugo ne bih jeo sem toga - rekao je Halid svojevremeno za Grand.