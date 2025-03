- On jeste bio na fotografijama, to je činjenica, ali morao je da vežba. To je tema o kojoj nisam želela da govorim za medije jer su mediji sedma sila, a sa silom se ne treba puno šaliti i imati neki sukob. Oni su malo napali nas, bili smo im interesantni, svašta su pisali. On jeste bio na fotografijama, ali šta sad, Bože moj ...vežbalo se", rekla je Mirka - rekla je tada Mirka u emisiji "Amidži šou" i dodala da je nije pogodila fotografija na kojoj Vujadin sa nepoznatom devojkom u provodu.