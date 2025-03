– Koliko je nas Filip zavio u crno, toliko je i njih. Niko te ljude ne krivi. Ne mogu da kažem ni to da se nisu udostojili da kontaktiraju sa nama sve ove godine. Ljudima je teško i potpuno ih razumem. Nisu želeli da nas povrede, zbog toga je prošlo nešto više vremena. Ne daj Bože da je neko u njihovoj koži, a ne samo u našoj. Uopšte ih ne osuđujem ni za šta. Znam kako se osećaju. Otišao sam u Podgoricu i video se s njim. Nije nam bilo prijatno. Štaviše, ja sam bio u boljoj poziciji od njega jer sam se pripremio za to. U jednom trenutku sam odustao, pa sam ga opet naknadno zvao. Videli smo se na nekom petom mestu, van grada u nekom restoranu, kako nas niko ne bi video jer nas obojicu znaju. Njemu je bilo mnogo teže.

Kostić ima razumevanja za Momira Kapisodu. I on je imao obzira i izbegavao slučajne susrete sa njim.

– Govorio mi je: „Kad si ti u gradu, ja ne izlazim u grad, ne zbog toga što se plašim, nego da ne bude neprijatno i nama, i našim zajedničkim prijateljima.“ Svima je lakše otkako smo se videli. Filipov otac mi je na kraju rekao: “Od kada se to desilo nijednom nisam otišao u Beograd. Ali, ako odem, prvo ću otići Kseniji na grob.“ Stvarno je veliki čovek, svaka mu čast. Dobro se poneo – pričao je on.

On je zatim otkrio i kako je njegova sestra reagovala na njegov susret sa Kapisodom.

– Kada sam se vratio u Beograd, Ljubica nije ništa znala. Nisam želeo ništa da joj pričam telefonom, već kad se vidimo. Samo me je zagrlila, poljubila me i rekla: „Znala sam“. Nije bila ni za to, a ni protiv toga.