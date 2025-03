- Uprvo i mi pevači želimo da saznamo tačno šta se dogodilo. Ovakve stvari su veoma opasne. Ko reguliše takve stvari i ko je odgovoran, to je veoma važno da se sada zna. Treba sve proveriti, naročito da li je pirotehničar bio prisutan. Da li je on angažovan od strane benda ili izvan kluba i najvažnije da li takva osoba uopšte postoji. Zadatak svakog pirotehničara jeste da iskontroliše objekat gde je postavlja i da obezbedi da sve bude u skladu sa propisima, a najviše bezbedno. Sve su to pravila. Ako to nisu uspeli da zakonski sporvede, onda su oni krivi i odgovorni, ali da li je lično pirotehničar, klub ili neko treći ne znam, ne mogu da kažem, naročito ne u ovom treutku dok se slučaj ispituje. Srce mi nije na mestu, sve ovo što se dešava na celom svetu ove nesreće gde gubimo ljude, nedužne-kaže pevač.