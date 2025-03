- Meni je javila Sanela tu informaciju i zvala me je ujutru. Ja se sećam trenutka kad nisam mogao da zaključam vrata svog stana. Mi živimo na kilometar jedni od drugih, ja izlazim iz stana i tri minuta pokušavam da ubacim ključ u bravu. Meni je telo odbijalo da prihvati tu informaciju. Tri meseca ranije, isto je datum bio 17-i, mi sedimo u Londonu, on je tamo imao koncert i svi smo zajedno bili tu - ispričao je Goran.

- Tada kreće priča kroz medije da je Šaban poginuo. Šaban nije imao svest o parama, koliko šta vredi. Jednom on pipa neki džemper, bio je sav perforiran, prelep. On mi kaže: "Gosim Jovanoviću, što ti ne bi ovo kupio a on košta 15.000 funti. Ja mu kažem: "Pa malo je skupo", a on će meni "Pa šta je skupo hiljadu ipo". Čovek koji nije imao svest uopšte. O našem putu u London, mogu da npišem čitavu knjigu. Snimanje filma je u toku, radimo i veoma mi je drago što se privodi kraju - završio je Goran.