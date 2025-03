- Zar meni u ovim godinama to da se desi? Mnogo mi se svideo, takav šarm i harizma, a mnogo je bio mlađi. Sramota me je i da izgovorim koliko. Užasno je mlad. Postoji pristojna granica - priznala je Izvorinka tada i dodala:

- To je katastrofa, moj sin bi se mene odrekao. Ja nisam imala samopouzdanja. Ispričala sam sinu, on nije ništa rekao. Tom muškarcu se više neću vratiti, to nema šanse.