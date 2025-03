- Ja sam se udala jednom i nikad više. Sanjam da imam čoveka s kojim ću da ostarim, ja smatram da sam našla baš dobrog i normalnog čoveka. Možda nekom izgledam kao veštica i kao teška, ali svi koji me znaju znaju da sam emotivna i pravična - otkrila je Katarina i progovorila o požaru u Kočanima .

- Poslednjih mesec dana smo skoro svaki vikend bili u Makedoniji. To su divni ljudi i ovim putem želim da izjavim najiskrenije saučešće. Ovo je užasna i ogromna bol. Čula sam da su preminuli članovi benda, ne mogu da zamislim kako se ljudi osećaju, strašno. Neko je loše vreme došlo i užasne stvari se dešavaju. Ogromna tragedija, to je divan narod, divni ljudi... - kaže pevačica, a onda progovorilao smrti Popovića.

- Šokirana sam bila, svi smo očekivali da će se izvući, da će to proći i da će on da živi. Samo tu nije bitku dobio, u svakoj drugoj je pobedio. Mogao si da ga pozoveš u svako doba dana ili noći... Da njega nije bilo ne bi bilo ni Zvezda Granda. Ja sve i dalje mislim da je on tu i da je i dalje živ - poručuje pevačica, a o proširenju porodice kaže: