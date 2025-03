- Ja imam dosta prijatelja na Cetinju, jedan prijatelj se bavio moto trkama, kao i Filipov otac. Znali smo se još od ranije iz viđenja iz te priče, ali nikako nisam mogao da povežem da je to taj čovek. On je hteo da se vidimo, pokušavao je da dođe do mene preko jedne zajedničke prijateljice i ja sam to tada odbio. Kasnije sam tražio telefon, da ga pozovem kad budem spreman, i to se dogodilo pre godinu dana. Otišao sam u Podgoricu i video se s njim. Nije nam bilo prijatno. Štaviše, ja sam bio u boljoj poziciji od njega jer sam se pripremio za to. U jednom trenutku sam odustao, pa sam ga opet naknadno zvao. Videli smo se na nekom petom mestu, van grada u nekom restoranu kako nas niko ne bi video jer nas obojicu znaju. Njemu je bilo mnogo teže.