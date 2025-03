"Moja Sarke, moja najdraža sestro, do poslednjeg trenutka nisam želela da verujem, do poslednjeg sam se nadala da je to neka greška... toliko uspomena, pevanja, radosti, Evrovizije, koncerata, suza, žurki... toliko godina je prošlo... ti i Ana ste tako veliki deo mog života... još se nadam da je danas samo ružan san... toliko ćeš mi nedostajati moja Sarke" - napisala je pevačica.