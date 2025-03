- Ponudio sam se da joj pomognem, ali ona nije htela da prihvati pomoć, pa je nosila sama do drugog sprata. Tačnije, vukla ga je do gore, bilo je teško... Onda je kucala kod Ksenije, niko nije otvarao. Pokušala je da otvori vrata, nije mogla. I ona je imala ključ, jer je to bio stan od njih dve. Nije mogla da otvori vrata, jer je bila neka težina... Prepala se i od vriske su je čule komšije, pa su svi potrčali kod nje. Par komšija je razvalilo vrata i videlo njen leš kod vrata. Filipov leš je bio u hodniku... Njoj je pucao u glavu, a sebi u usta. Posle je došla policija i tako smo mi saznali ko je to uradio. Prvo niko nije znao da je Filip to uradio... to se završilo... Ljubica se od tada nije pojavljivala, možda jednom ili dva puta... Čuo sam da je otišla sa njenom majkom za Crnu Goru. Uglavnom, ja koliko znam, Ljubica je prodala stan, a pre Ljubice su isto tu živeli neki koje ja nisam poznavao... tu je sad ta porodica, javimo se jedni drugima i to je to - objasnio je.