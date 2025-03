"Pomolimo se za sve koji se bore za život. Pomolimo se i za Vladimira Panču, mog malog Bucu iz detinjstva koji me je vodio na picu da me počasti, iako je imao samo 12 ili 13 godina. Buco, koji je veliki borac, rodoljub, humanitarac, umetnik! Molitva je moćna kada je iz srca. Neka se Gospod smiluje svima koji su preživeli i koji su u teškoj situaciji, i neka ih isceli i podari im život. Dragi Pančo, molim te, ne daj se!!! Vladimir je u Sistini, večeras je prebačen. Njegovo stanje se pogoršalo. Traheja je oštećena. Udahnuo je veoma vruć dim. On je na aparatima za održavanje života", napisala je Rebeka.