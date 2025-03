- Zdravo ljudi, još sam u šoku od sebe, biću iskren i kratak. Poslednji put je moja skala očitala dve cifre pre 12 godina kada sam bio u 6. razredu. Od tada sam trojica već 13 godina, imao sam 150 kila do danas kada sa ponosom mogu da kažem za sebe da sam istrajnošću i posvećenošću to učinio naizgled nemogućim za mene i promenom loših navika (loša ishrana, nedovoljno fizičke aktivnosti) ponovo sam na dvocifrenim 99 kg. Srećan sam i zato danas slavim sa zdravom tortom. Ako sam ja mogao da smršam 51 kg možete i svi vi, ne želim da vas slušam ni sa kakvim izgovorima. Grlim vas i želim vam sve najbolje, a sledeću tortu kad stignem do 80 kg - napisao je on tada.