- To mi je jedan od težih trenutaka jer je bio neki stadijum kada me nekad prepozna, a nekad ne prepozna. Ja sam jednom dolazio kući i razmišljam u sebi "Samo da me tata prepozna."S vrata vidim da sedi i kaže "Đe si legendo moja?". Prepoznao me je i to mi je poslednje što mi je ostalo umemorisano. Posle je bio vezan za krevet, nismo ni imali komunikaciju, ali zahvalan sam Bogu što je dostojanstveno otišao, nije se mučio. Svako veče se i dan danas zahvalim na tome. Ostale su nam samo lepe uspomene. On nas i dan danas zasmejava-rekao je za Kurir Sloba.