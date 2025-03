Jovan Radulović , poznatiji kao Jodžir, jedan je od najpopularnijih influensera u Crnoj Gori, koji je slavu stekao kada je Novaka Đokovića vicevima nasmejao do suza. U javnosti retko govori o svojoj privatnosti, pa je mnoge iznenadila njegova ispovest o porodici, karijeri, supruzi Ireni i deci, ali i roditeljima.

"Ubiće me majka kada bude gledala ovu emisiju. Majko, izvini, ali jeste tako bilo. Ne mogu da tvrdim šta se sve tačno tu događalo, samo mogu da pričam ono što su meni tokom godina pričali ljudi. Koliko sam ja upućen, njihov odnos je počeo kada je Ksenija Pajčin došla u Herceg Novi, zbog muzičkog takmičenja 'Sunčane skale'. To je period kada je grupa Luna nastupala sa pesmom 'Devet i po nedelja'. Tada je moj tata bio u žiriju. Pre toga se čuo sa mojom majkom i rekao joj da ne zna da li će se vraćati kući ili ne jer ima posla. Tu je bila Ksenija pored njega, a on je zbog nje zakupio Titovu vilu", rekao je influenser i detaljno opisao detalje navodne afere.