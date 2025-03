Dijana i Stefan ošišali su se zajedno

- Najteži trenutak mi je bio kada sam otkrila da imam metastazu. To me je preseklo. Imala sam 25 spoljašnjih zračenja i četiri unutrašnja. To su bila veoma jaka zračenja. Od hemioterapije sam očekivala da ću biti malaksala, da ću imati mučnine i sve propratne sindrome, ali mnogo teža su bila unutrašnja zračenja. Kao i svakoj ženi, prva stvar koja mi je pala na pamet jeste da ću ostati bez kose. Dok sam bila kod kuće sa dečkom, često sam komentarisala kako ću sada bez kose, kako ću ćelava. A kada sam primila prvu hemioterapiju, došli smo kući i rekao mi je: „Sada ćemo zajedno da se ošišamo i bićemo isti”.