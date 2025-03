- Uvek imam nekog zbog koga mi srce brže kuca. Postoji neko zbog koga mi uvek oči sijaju. Postoji, to je dovoljno - rekla je Marinkovićeva.

- Cipelica s male mature, tada sam prva obula štiklice. Onda nakon srednje škole. Potpetice kojima sam šetala ulicama Londona. Štiklice u kojima sam vodila jutarnji programu. One koje sam nosila kada sam se udala, ali one u kojima sam se razvela. Meni je najvažnije zapravo da radim stvari koje volim kad sam bosa. Gledam zalaske Sunca bosa, što je moja omiljena stvar. Ima jedan kompliment koji sam dobila od jednog bivšeg partnera, a to je da sam ''čarobna'' - otkrila je Marinkovićka u "Premijeri".