- Na romskim veseljima sam obično uzimao najveći bakšiš. Takva slavlja su me uvek radovala, a dešavalo se i da mi gosti u kapu ubacuju novac. To je super stvar, radite blok pesama, ali kvalitetno, tako da ne pevate celu noć. U jednom trenutku nisam znao gde da odložim bakšiš - rekao je pevač, pa je dodao:

- Sutradan dolazi čovek koji je poneo ručnu bombu. Stao je ispred mladenaca, onako pijan, i držao onu bombu. Oni su ga molili, nemoj i nemoj i na kraju je on skinuo osigurač, oteli su mu bombu i bacili je ispred šatora. To je bio haos - objasnio je on.