- Taj stan je prodat. Odavno. Ima nekoliko godina. Mnogo puta su novinari dolazili i raspitivali se. Razumemo da je to misterija i interesantno, ali njena majka ne dolazi. Čuli smo da je odlučila, maltene se zarekla, da u ovu ulicu neće da dolazi. Razumem to jer je veliki bol u pitanju. Pet godina taj stan nije prodavan. Bile su priče, gluposti, i to nije vredno pomena. Njena majka Ljubica nije htela ranije da proda stan jer je htela da prođe neko vreme, da ljudi zaborave. Poznavao sam ih oboje. Ona je bila drugačija kad je našminkana i kada nije. Ona i moj sin su se družili. Ona je tada bila popularna. Sećam se, tog dana sam video Ljubicu kako ide ulicom i nosi nešto u ruci - prisetio se komšija za Kurir.