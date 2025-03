- Sreo sam jednu prijateljicu iz Francuske. Ispričam joj ja sve to, kaže idemo sutra u Padinsku skelu, imam tamo nekog dokora. Dao sam mu 20.000 evra. Rekao mi je "Mogu da te primim na psihijatrijsku kliniku da ležiš, dok to ne prođe" - otkrio je pevač.

- Pre toga sam otišao u vojni odsek i rekao: "Jel možete da mi odložite vojsku na samo godinu dana", on mi da neke kockice da slažem, ja mu kažem: "Nisam lud, došao sam da vas zamolim". Na to mi on odgovori: "Znam ja što si ti došao, ajde" i pokazuje na kockice. Izvrnem ja sve to i izađem napolje - nastavlja priču Lukas.