- Sad dok gledam ove naše fotografije slikane tri godine unazad, vidim da smo se dosta promenili, tu je bilo puno lepih trenutaka, iskrenih emocija ali i nevolja. Zajedno smo prevazišli mnoge, a puno je prepreka bilo i biće. Život je sačinjen od sreće i tuge, dobrih ljudi, a nažalost ima i onih rđavih koji bi vrlo rado pokvarili tudju sreću. Obično su ti ljudi “upakovani” u “ dobronamerne”. Teško je prepoznati ko se danas baš raduje tvojoj sreći. Sve u svemu, ni to nije toliko važno koliko zapravo vredi spoznaja da znam da me prihvataš takvu kakva jesam pored toga što je sigurno bio izazov da za ženu kao što sam ja izgraditi poverenje i pustiti je da ponovo voli - napisala je Tanja i dodala:

- Znam da to ni najmanje nije lako. Tebi je itekako bilo najteže. Nije lako odreći se sopstvenog života, zarad nečije sreće. Ti si to učinio. Bio si tu kad niko drugi nije. Vadio “noževe” iz mojih leđa, brisao mi suze. Pa kako da te ne volim? Zaslužuješ sve to i mnogo više od toga! Hvala ti na strpljenju, hvala ti što konačno mogu da odahnem i da se ne plašim jer znam da imam tebe jer me čvrsto držiš! Volim te ljubavi, srećna nam godišnjica.