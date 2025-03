– Skoro ceo život sam bio po bolnicama, danas imam dva veštačka kuka i nadam se da mi je to poslednja operacija. Do pre dve, tri godine sam mogao da hodam, ali sam bio ograničen. Imao sam smetnje u razvitku, nosio uloške u cipelama, posle nekih operacija sam ležao po tri, četiri meseca u gipsu, samo sam ležao – priča Amer i dodaje:

– Sedam operacija sam imao do sad. To su dečije bolesti, čitav život sam to vukao do pre dve godine. Znate, život moraš da živiš dok si živ. Nikad nije kasno za novi početak, još ima snage u meni – tvrdi pevač za Grand.