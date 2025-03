- Mi smo u braku u kome je potomstvo nemoguće. Veljkov izbor je trenutno takav i bez obzira na to što misli da je to zauvek tako, ne znači da se jednog dana neće promeniti. Ako to bude za mog života, nećemo biti muž i žena, ali bićemo svakako najbolji prijatelji. Na našu sreću, trenutno živimo jako srećan život. Koliko će on trajati samo Bog zna, jer on nas je u svoj njegovoj nespojivosti spojio - objasnila je tada kreatorka.