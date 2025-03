- Od 2019. se često susrećem sa tim takozvanim crnim statistikama i radim na poslovima koji su u vezi sa saobraćajem. S obzrom na to da su mi poznati podaci htela sam pomoću nauke da dođem do odgovora kako povećati bezbednost u saobraćaju. Mladi su prepoznati kao najugroženija kategorija. Žele da se dokažu u društvu i pred devojkama, alkoholisani sedaju za volan kao i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. S obzirom da mladi provode veliki deo svog vremena na društvenim mrežama shvatila sam da su one jako dobar alat. Mladi najviše prate ono što je nebezbedno jer im je to interesantno. Treba naći način da im se pokaže da nije kul biti bahat i voziti preko dozvoljene brzine.