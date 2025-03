–Uvek se radovala mom i porodičnom uspehu. Bila je vesela, puna ljubavi. Pamtim njene poruke iz bolnice: „Šalješ li snimke Mariji?“, „Nemoj da se zezaš“, „Da li je zadovoljna tobom?“. Uvek me bodrila i podržavala. Majke su čudo, one nam prenose brigu i pažnju, i zbog toga imam veliko poštovanje prema ženama – rekao je Mahir i nastavio:

-Ne volim da pričam na ovu temu jer sam izgubio majku pred finale. To je ogromna emotivna rana. Nedostaje mi da joj uplatim putovanje, da se odmori, da razgovaramo. Takve stvari mi najviše fale. Strašno sam emotivan kada su u pitanju gubici bliskih ljudi, i to me povuče u sebe. Možda ljudima izgleda kao da je sve u redu, ali nije – priznao je pobednik „Zvezda Granda“ u emisiji „Grand magazin“.