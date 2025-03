One su tada tužile Samardžiju, koja je svojevremeno sarađivala i sa Severinom, kao i "Cepelin mediju Zagreb" i "Kroacija rekords", a sada je, kako saznajemo, ovaj spor zvanično i završen i to pomirenjem dve strane, pa je u ovom slučaju donešena pravosnažna presuda o mirnoj sudskoj nagodbi.

Inače, javnosti je nepoznato i da su članice grupe Frajle prošle godine Lidiju Samardžiju tužile i privatno za uvredu, a trenutno se nalaze u postupku pomirenja pred mirovnim većem za šta im je dat rok od tri meseca. U suprotnom, ukoliko do pomirenja ne dođe, postupak će se nastaviti pred nadležnim sudom.

Podsetimo, mediji u Srbiji, ali i Hrvatskoj su svojevremeno glavni akcenat stavili su na to što će Frajle same sebe zastupati na sudu, za razliku od suprotne strane, koja ima mnogo advokata.

- Sudski sporovi protiv "Cepelin medije Zagreb" i "Kroacija rekordsa" samo su deo borbe grupe The Frajle da nam se vrate prava koja su nam bespravno oduzeta, a u koja smo godinama investirale i emocije i novac. Advokati kojima se hvali suprotna strana nama nisu potrebni jer je na našoj strani istina, pravo i pravda. The Frajle će se uvek braniti, bez obzira na moć onih koji ih ugrožavaju i višegodišnju torturu koju nam razna nesavesna lica priređuju. Isto važi i za pokušaj prisvajanja naziva benda od strane bivše menadžerke, koja za tako nešto nema nikakav osnov. S obzirom na 14 godina dugu karijeru, predan rad, posvećenost muzičkom stvaralaštvu i publici, The Frajle žele da potvrde da je pošten rad jedini ispravan put kojim će nastaviti da i dalje idu. Nažalost, ovo naše opredeljenje podrazumeva da nekada, u cilju sopstvene zaštite i postizanja pravde, moramo da se obraćamo nadležnim institucijama - poručili su nam tada iz PR službe ovog muzičkog sastava.