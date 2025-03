Odlagala sam odlazak na konsultaciju, jer se nikada pre nisam podvrgla estetskoj operaciji pa me je bilo strah, ali jednog dana sam rešila da odem na pregled. Tada su mi doktori osim propratnih pregleda uradili i ultrazvuk i videli mi promenu na levoj dojci. Imala sam sreće što sam otišla isključivo iz estetskih razloga, a saznala da zapravo imam tumor dojke, i to one koja mi je bila manja.