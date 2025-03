- To peglanje biografije, svi smo dobri... Pogotovo pevačice, one su sve nevine... Sad sam skoro imao neku situaciju, neki dan... Ja sam slobodan čovek, razveden sam, mogu da radim šta hoću. S nekim devojkama sam sedeo kod mene u kući. Bila je opuštena atmosfera, ja i dve-tri devojke, bili smo dopola goli, neko zezanje. Nisu one mene na kvarno snimale, nego smo se snimali da pošaljemo nekoj drugarici jedne od njih. Međutim, ta jedna se posvađala s drugom i sad je ova pustila taj snimak. Rekao sam joj: "Nek pusti, šta me briga!" I odjednom opšta panika, novinari zovu. Ja ih pitam: "Šta vi hoćete od mene? Šta treba, da sedim dopola go sa tri muškarca? S tri žene sam sedeo, jeste normalni" - rekao je Lukas u podkastu "Voštkast".