- Za sada neće biti venčanja, imamo prečih obaveza a i lepo nam je i ovako, razlika je samo potpis na papiru a nama to ništa ne znači. Mladi neka se venčavaju, to njima prepuštamo. Mi smo to sve prolazili i nije nam više zanimljivo, bolje taj novac da uložimo u biznis, putovanja i neke druge lepe stvari - zaključio je on.