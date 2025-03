- Bili smo u braku od 1995. do 1998. i to je bio brak iz ljubavi. Upoznali smo se 1994. u mojoj emisiji ‘Uz nedeljni ručak’ na Trećem kanalu, a kada nam više nije išlo, razveli smo se. Imamo divnu ćerku Anđelu, koja ide kod majke i čuje se sa njom. Anđela je odlična učenica drugog razreda gimnazije i govori savršeno engleski i nemački jezik i bavi se sportom - izjavio je on pre nekoliko godina za domaće medije.