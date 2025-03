"Ne znam kako sam se nosila, prvi koncert je bio jedno 40 dana nakon što mi je suprug umro, u Brežicama u Sloveniji. Po novinama su bili naslovi kako može da peva, a sahranila je supruga. Bila sam očajna zbog tih natpisa . Ljudi sebi daju za pravo, pa kažu jedva je dočekala, ali ja sam morala da radim, to je moj posao. I ovo današnje komentarisanje po društvenim mrežama mi je bolesno, ljudi koji te ne poznaju, a imaju za pravo da te komentiršu, to je bolesno", istakla je.

Na pitanje kad se u životu osećala najnezaštićenije, rekla je da joj se to dogodilo za vreme kad je radila na HRT-u.

- Bilo je to nekoliko godina posle suprugove smrti. Na HRT-u me je jedna žena, urednica, kad sam došla u redakciju, pitala: "S kim si spavala da počneš da radiš tu?" Skamenila sam se, došla sam kući i dušu isplakala. Nisam smela da kažem sinu, jer mislim da bi joj glavu razbio. Ta žena ovo ne bi rekla da mi je suprug bio živ, ne bi sigurno. To je jedini trenutak u životu kad sam se osećala nezaštićeno", iskrena je bila pevačica.