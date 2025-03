- Jel' vi mislite da smo mi ludi da se ne pojavimo na nečijem koncertu, a pogotovu ne kod naše Tanje? Jednostavno, nismo se složili kad smo trebali da se okupimo. Ona nije bila za to, mi smo to tako prihvatili i sad... Što se mene lično tiče, ja sam rekao i da me zove ne bih otišao, jer sam bio, nisam bio ljut nego sam nekako bio malo razočaran. Možda to nije bio ni pravi trenutak da se mi okupimo, ali ta godišnjica je bila... Zar vi mislite da ja ne bih voleo da se pojavim u Areni? Ja sam već pevao u Areni, ali bila bi mi velika čast da pevam sa bilo kim, ko go da me pozove, to je i za moje dobro da se pojavim u Areni. Ali, jednostavno ja sam pre toga rekao da ne bih došao, i jednostavno kako da dođem posle toga, a rekao sam da ne bih došao. I zamislite da ste me videli u Areni, a ja sam pre toga sedam puta rekao da ne bih došao. Šta bi rekli, vidi ovaj ima obraz kao đon. Sad, narod ne zna istinu, narod ne zna zašto mi tamo nismo došli, nas šestoro. Onda mi ispadamo loši, ali jednostavno to je tako. Desilo se, meni je žao što se to tako deilo i meni je bila želja...