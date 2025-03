- Naučila sam da ne očekujem previše da se ne bih razočarala, ali znala sam da ne mogu da budem nezadovoljna kad je u pitanju duet sa Sašom. To je nešto što je jednostavno moralo da uspe.

- Pozvao me je producent, ali u tom trenutku ni ja nisam znala da je to Sašina pesma, a mislim da ni on nije znao da je ponuđena meni. Sve se desilo spontano, bez klasičnog dogovora. Upoznali smo se u studiju, proveli dva sata u razgovoru nevezanom za muziku i shvatila sam da je divan čovek.