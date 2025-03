Čitav svet je u nedelju potresla nezapamćena tragedija koja je Kočane zavila u crno . Naime, u toku nastupa DNK benda u diskoteci "Puls", došlo je do požara u kojem je povređeno oko 200 osoba, a stradalo 59.

Haris je otkrio i da li se ponekada i sami izvođači zapitaju da li je bezbedno negde da nastupaju, kada je reč o protivpožarnim uslovima u pojedinim prostorima, i to i slikovito objasnio.

- Obično mora nešto da se desi da bi ljudi reagovali. To je ono što me nervira ceo život. Znači treba iščekirati nešto. Čovek umre, kažu nije bio nikad kod lekara. Pa zato je i umro što nije bio kod lekara. Moraš da se iščekiraš, da vidiš da l’ treba nešto, da l’ nešto smeta, da li nešto pravi probleme u organizmu. Odvedeš automobil kod automehaničara ili na tehničlki pregled jer ne možeš da ga registruješ, a ne vodiš sebe kod lekara. E onda sebe vodiš kad ti se nešto desi, kad je možda već nešto zakasnelo. Tako i ova stvar koja je zakasnela, desilo se i gotovo. Trebalo je te stvari preduhitriti, napraviti jednu reviziju kao i svega i svačega, i onda verovatno ne bi došlo do toga - rekao je Haris Džinović.