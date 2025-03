"Ja nekako tugujem na drugi način. Meni su roditelji mladi umrli i ne volim to. Gledala sam ga kao velikog prijatelja, koji je pomagao svima koliko je mogao. Žao mi je, ali žalim na svoj način. Nije mi bilo do slikanja, do gužve... Divan čovek, pun energije, a to ga je i doteralo do smrti jer je on bio čovek koji nije spavao nikad, samo posao, bavio se samo poslom, tako da eto... Neće biti skoro takvih energičnih ljudi kao on. On nikoga nije savetovao, puštao je ljude da rade kako hoće", rekla je Stoja.