- Mene odavno ne interesuje šta Aca radi, a pogotovo ne šta izjavljuje. Meni je on fascinantan, da se uopšte bavi sa mnom. A, to u vezi sa Anom Sević ili još nekom od akterki u njegovom životu, to morate s njima da vidite. Mene to savršeno ne zanima! Ja sam odavno stavila tačku na to, a on što voli da priča o tome, to dosta govori o njemu. Potpuno je prevaziđena tema u mom životu. Ja ne znam zašto on onda u knjizi piše o nečemu o čemu neće da priča?! Odmah da vam kažem – ne postoji žena koja može da bude razlog za prekid našeg braka. Tu je hiljadu faktora bilo koji su mene doveli do toga da stavim tačku na brak i da čoveka ostavim. Ana Šević, Sević, kako god da se zove gospođa, koja god, je jedna u nizu. To je jedino što mogu da kažem - objasnila je bila Sonja.