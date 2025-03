Pevačica je u razgovoru s hrvatskim medijima posle koncerta Lepe Brene, na kome je bila specijalni gost, govorila o aktuelnim temama, a dotakla se i smrti svog prijatelja

Slušaj vest

Dara Bubamara bila je specijalna gošća na koncertu Lepe Brene u Ljubljani.

Pevačica je već nekoliko meseci u medijskoj ilegali pred izlazak novog albuma, koji je planiran za kraj marta, ali je sad napravila izuzetak i za hrvatski radio "Ekstra FM" progovorila o aktuelnim temama.

Foto: ATA images

Na samom početku razgovora otkrila je da joj je posebno drago što je gošća Lepe Brene, koju obožava od malih nogu.

- Već kad smo došli na probu, bila je neka ludilo energija. Ja sam bila u patikama i trenerci i skakala sam kao nenormalna. Presrećna sam što me je Lepa Brena pozvala da joj budem gost. To je velika čast. Mnogo je volim i poštujem. Otkad znam za sebe, obožavam je, kao i cela moja porodica.

Foto: Nemanja Nikolić

Da li se sećaš kad si prvi put upoznala Brenu?

- Da. Baš sam pričala Breni da je moja majka preminula pre 13 godina, a rođena je baš na 8. mart. Kad samo pomislim da me je mama kao malu devojčicu oblačila kao Lepu Brenu, a sad nastupam na njenom koncertu. Da je sad živa i da to vidi, bila bi jako ponosna.

Postoji li neka anegdota o kojoj dosad nisi pričala?

- Ima. Bila sam devojčica i mama i ja u Novom Sadu prolazimo, a Brena je tad živela tamo. Prošla je u žutom "poršeu" i kaže mama: "Evo je, prošla Brena! Vozi dobar auto!" A ja joj kažem: "Stvarno? E takav ću ja da imam!" Rekla mi je tad da ne letim tako visoko, a desilo se ne samo da imam takav već još i bolji.

1/13 Vidi galeriju Dara Bubamara imitirala Sašu Popovića u Grandu Foto: Printscreen

Napustio nas je Saša Popović. Poznato je da ste bili jako bliski i da te je njegova smrt jako pogodila.

- Jako mi je teško. Mi smo se baš često čuli. Još kad sam ja počinjala s bendom u Novom Sadu, Saša je dolazio da me gleda. Nisam bila snimila ni prvu pesmu, a on me je bodrio da sam posebna i drugačija. Kad sam postala poznata, govorio je da Brena i ja imamo najlepša imena na estradi. Sad kad nema Saše, kao da je nestala estrada. Uvek je bio tu, stalno me je hvalio za sve.

Kako si saznala da je teško bolestan?

- Letos smo se čuli. Pevala sam u Hrvatskoj, pa Slovenija, Crna Gora i spavala sam nešto u kolima. Zvao me je na video-poziv i pitao kad dolazim u Beograd, pošto smo on i ja jako voleli automobile. O tome smo najviše pričali, koji auto vozi on, a koji ja. Rekao mi je da biram da li hoću beli ili crveni "ferari". Rekla sam da hoću beli, crvenim sam se već vozila. Bukvalno je prošlo malo vremena i ja čujem da se razboleo.

Da li ste pričali o njegovoj bolesti?

- Pisala sam mu i pitala ga da li je to istina ili neki trač. Napisao mi je: "Istina je, Daro!" Ja sam samo rekla: "Joj!" Posle smo se se čuli svaki drugi-treći dan jer nisam htela da mu dosađujem. Bilo je faza: "Držim se, borim se, dobro je", a dva-tri dana pred smrt sam mu napisala da mislim na njega svaki dan i kako je. Napisao mi je: "Loše sam, Daki, ali se borim!" Rekla sam mu da je on moj Sale i da će on to izgurati jer je moj borac. Kad sam čula da je preminuo, nije mi bilo dobro, kuvalo mi je u želucu non-stop. Svi smo mislili da će se izvući. Na sahrani mi je isto bilo jako loše.

Foto: Kurir

Kakvi su ti planovi za naredni period?

- Krajem marta izlazi mi novi album sa 12 pesama. Skroz novi fazon, ali u mom stilu. Nova ekipa, novi ljudi. Dosta ljudi iz Amerike, koji su radili sa Rijanom i Ledi Gagom. Američki fazon, a moje pevanje i ljubavni tekstovi. Ljudi će se oduševiti. Spotovi će biti 3D. Puno je uloženo u sve to.

Uvek si na strani žena.

- Da. Žene su uvek dobre. Obožavam ih, one su moja najvernija publika.

Foto: Printscreen

Kurir.rs

Uplakana Dara Bubamara na sahrani Saše Popovića: