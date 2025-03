- Ne mogu sa sigurnošću da kažem na koji način je sve upotrebljena veštačka inteligencija prilikom kreiranja ovog spota jer ne znam detalje, ali je sasvim sigurno da je korišćena u velikoj meri. Rekao bih da je 90 odsto spota generisano pomoću AI alata, zapravo da je sama Senida jedina živa stvar u ovom spotu, mada postoji mogućnost i da je napravljen njen "avatar", to jest njena digitalna verzija, što bi značilo da je apsolutno svaki frejm u ovom spotu urađen pomoću AI. Veštačka inteligencija se koristi za kreiranje scena, zatim za vizuelne efekte, za montažu, stvaranje scena, kompoziciju kadrova i slično. Sam kreativni proces može da se razlikuje od slučaja do slučaja, ali se uglavnom sastoji od nekoliko koraka - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Pokušaću da opišem uobičajen proces. Pre svega, potrebno je kreirati slike ili video pomoću teksta. Za to vam više ne treba kamera, već samo ideja, koju treba precizno da saopštite računaru i on je momentalno pretvara u sliku ili video. Na primeru ovog spota, recimo, ako unesete opis "mračna, mistična plaža s velikim talasima i stenama u magli", AI alat poput Middžurnija (Midjourney) će za nekoliko sekundi stvoriti potpuno realističnu sliku onoga što ste mu tražili. Nakon toga, drugom softveru, poput Ranaveja (Runway) i Klinga, bukvalno kažete da tu sliku pretvori u pokretne scene, talasi počinju da se kreću, magla se širi, svetlost počinje da treperi i na taj način se statične slike oživljavaju. Potom možete da iskoristite neki softver koji će sve te scene povezati u celinu koja analizira ritam pesme i automatski sinhronizuje promene kadrova s muzikom. Dodatno, generišu se specijalni efekti kao što su promene lica, animacije, dodavanje neonskih svetala, čime se pojačava vizuelna estetika. I na kraju, sve to što ste napravili praktično ni iz čega provučete još kroz neki alat koji će poboljšati rezoluciju i krajnji kvalitet snimka.