Naime, izvor blizak Vuksanovićima je ispričao detalje njihovog zajedničkog putovanja i potvrdio da je to bilo iznenađenje za rođendan, na kojem su doživeli i manju nezgodu.

Ovim povodom, s obzirom na to da nam se ni Lukas ni Sonja nisu javljali na brojeve poznate redakciji, pozvali smo Sofiju. Iako na direktno pitanje nije želela da da odgovor, ona je potvrdila da su njena majka i Aca proveli vikend zajedno.

- Ne bih da pričam o poklonima ali lepo smo se provele sve smo lepo proslavile. Sledeće godine je okrugli rođendan tako da to ćemo još lepše proslaviti to će biti veselje. Bilo je iznenađenje ali ništa kao što nije bilo do sad ništa drugačije - rekla je Sofija