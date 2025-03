- Dok sam studirao na drugoj godini, bili smo željni dobre garderobe, išli smo u Trst i tamo me jedna grupa manekenki sretne i navali da budem maneken. A ja mangupčić, odrastao na Dorćolu, brucoš na medicini... Tad mi je to bil odvratno, feminizirano na početku, ali pristanem i time sam se bavio 20 godina. Zašto? Zato što sam u tom poslu imao više novca od, recimo, nekoliko honorara nego što mi je kasnije bila plata! Manekenstvo me je školovalo, kupovao sam knjige, putovao, išao na letovanje, zimovanje... Jedna me manekenka, koja je bila u grupi koja me je ubeđivala da pristanem na početku pitala: „Šta voziš?“ Imao sam nekog „fiću“, ona mi kaže: „Za jedan sajam ovde možeš da voziš Folksvagenovu ‘bubu’, četiri-pet revija dnevno, po svakoj 100 evra.“ Mislim, nije bilo u evrima, ali da ti dočaram.