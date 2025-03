On je naime ispričao da se oni nisu ni oglašavali, niti zvali Vesnu da pitaju kako je.

- Nisam bio naročito "potresen" kako su neki mediji to prikazivali, jer to traje godinama. Žena je, opet, u toj kuhinji sedela i razgovarala sa patrijarhom.

Dakle, bio je to sastanak na visokom nivou. No, ona nije u zavidnoj situaciji. U dugovima je do guše. Jure je izvršitelji. Ona se snalazi kako zna i ume. Ne može sama, ali, eto, ona se bori nekako. Obraća se ljudima za pomoć, a pomoć uglavnom izostaje. Gde su kolege da pomognu - rekao je jednom prilikom, Vesnin sin, pa je dodao: