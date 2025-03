- Sigurno da će naredni period da bude ružan za sve nas. Mladi životi su ugašeni, nema ništa vrednije od toga i toliko mi je krivo, posebno što je to povezano sa muzikom. Saosećam, a nemoćan sam i tužan, u svakom smilu bol je velika. Tu smo uz ljude i da im podelimo saučešće, to je minimlno šta može da se uradi. Da se obavezno kazne krivci, to bi trebalo da bude prioritet da se ne bi ponovila ovakva tragedija- zaključuje on.