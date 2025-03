Sada se oglasila i majka Stefani Grujić, Nina, i otkrila šta se desilo sa hranom koja je bila naručena još pre ulaska Jovane Tomić u "Elitu 8"

Danas Stefani Grujić proslavlja 21. rođendan, a dok je čitala čestitke saznala je da joj je ketering otkazan, i to sve zbog Matore.

- Ketering je bio plaćen pre tri meseca, sve je bilo rešeno, Stefani i Jovana su zajedno uplatile ketering, a meni je sinoć oko 11 časova počela da mi pise devojka iz keteringa, sa pitanjima ko se nalazi iza Jovaninog profila. Ona je meni tada rekla da je njoj neko pisao da ne sme da pošalje ketering jer joj Ermina preti, ona je rekla da je Ermina u Jovaninom telefonu našla da je Jovana to platila sa njenog računa. Ja koliko znam njih dve su zajedno sve uplatile, a meni je rečeno da moram ja da upaltim do 7 uijutru cifru od 35000 da bi poslala ketering i to na Jovanin račun, ne na račun devojke iz keteringa - započela je Nina da priča pa je dodala:

Danas Stefani Grujić proslavlja 21. rođendan, a dok je čitala čestitke saznala je da joj je ketering otkazan, i to sve zbog Matore.

- Ja za to nemam razumevanja, ona je rekla da joj Ermina preti, nije htela da uplatim novac na račun devojke iz keteringa, već na Jovanin, pa mi je rekla da je Ermina prosladila adersu doma gde je Jovanin tata smešten i da se tamo prosledi ketering. Iskreno ja nisam očekivala da neće poslati ništa, ali Ermina nije htela da odustane. Njima je na čast da ne unesu tortu za rođendan devojci koja se pre tri meseca dogovorila za to. Ja sam na brzinu uspela da obezbedim nešto, drug je spremio prase, nešto sam kupuila i poslala bar da bude nešto, i to malo je sa ljubavlju poslano.

Nakon toga je Nina priznala da joj je bilo izuzetno drago kada je videla rekaciju Munjeza na slike njegovog sina Konstantina:

- Ja sam u hodu i slike uradila, tu šolju na brzinu, Stefani i Munjez su to od mene tražili, te sam im stavila te dve slike. Drago mi je što je on tu za nju, pomaže joj, sprema joj da jede. Znali smo da će on kao otac biti super, kao partner je mozda bio pogrešan izbor bio, ali sada se vidi da je uz nju i to je najvažnije.

Inače, Stefani Grujić je danas dobila čestitku od majke u kojoj je pisalo sledeće:

Jovana Tomić Matora

​- Sine moj srećan ti rođendan,da si mi živa i zdrava i nasjemana imaš svoju porodicu, prijatelje i naravno svoj ponos Konstantnina. Moram ti reči da je sinoć malo pre 12 sati ketering otkazan, drzgarica od tvoje bivše je pretila da ne sme da ti se ništa pošalje, tako da sma sine ja ovo u poslednjem trenutku organizovala, niej puno ali je od srca. I nemoj ništa da brineš sve je napolju u redu, Kosta je maza sve je jači i lepši, a o tome da je mažen i pažen da ti ne pričam. Voli te mama puno ne daj nikom da te gazi, radi sve kao i do sada samo istinu izonosi, voli te mama.

Stefani je bila ubeđena da njena majka misli na Erminu Pašović, te se obratila advokatima i poručila im da se spreme za tužbu.

