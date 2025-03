Sara i Nevena naprasno su prekinule odnos, a upravo to bila je glavna tema u javnosti mesecima nakon samog događaja. Iako o razlogu nijedna ni druga do skoro nisu govorile javno, Sara je nedavno potvrdila glasine, te priznala da sa Nevenom nije u dobrim odnosima jer je Božovićeva tada ušla u vezu sa njenim bivšim dečkom.

- Mi smo imali prilike da radimo na još mnogo projekata zajedno i u pozorištu i što se tiče nekih kampanja itd. ali, em što su se putevi malo razišli, nismo živeli u istom gradu, mislim da su i ciljevi krenuli malo da se razlikuju. Ali stvar koja je mene definitivno najviše pogodila i povredila je to što mi se učinilo da sam neke ljude malo više idealizovala nego što bi trebalo. Mislila sam da razmišljamo isto po pitanju određenih stvari, neke stvari sam morala da saznam preko medija. Uče te da ne pričaš previše kada se baviš ovim poslom, da je najbolje da si van svih priča, ali nešto iz godinu u godinu mi se i ne čini da je to baš tako. Da, prosto nisam očekivala neke stvari - rekla je Sara.

- U nekom trenutku su se u medijima pojavili naslovi da je jedna članica počela da se zabavlja sa jednim mojim bivšim, koga je pritom upoznala preko mene. Ironija života, što sam ja takva osoba, da si ti došla do mene i rekla: "Saki, ja sam se zaljubila, malo mi je bezveze, ali ajde makar da budem ovako otvorena i iskrena", ja bih najiskrenije odreagovala, ok, možda neće na početku biti prijatno, ali razumem, život je stvarno jedna vrlo, vrlo čudna stvar i ima raznih čudnih okolnosti, možda sam ja stvarno trebala samo da vas spojim. Ali sam ja znala sa jedne strane zašto je to urađeno i zato mi je bilo grozno kako se to ne rezonuje. Pošto mislim da je muška strana u toj priči i želela samo da meni nešto vrati na potpuno grozan način i ja mislim da je to trenutak kada su se ljudi zbunili, većina ljudi je i zaboravila kako je sve krenulo, zapravo je tako sve je krenulo i samo je ostao taj neki osećaj neke nerazjašnjene situacije. I meni je dugo bilo nerazjašnjeno, jer sam ja sve vreme očekivala neki poziv - rekla je pevačica.