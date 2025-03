Međutim, on se posle svega oglasio i naveo da nije u vezi sa Draganom, te da je ona samo htela da ga iskoristi zarad popularnosti.

- To ona radi da bi sebi digla cenu. Snimiš joj spot, a ona to zloupotrebi, pa slika i tako. Idemo dalje - izjavio je tada Mirić jednom prilikom i poručio da nije izbačen iz porodičnog doma:

- Nema od toga ništa! Šta će mi žena reći - ništa! To je deo profesije. Svakog zakači ponešto. Neću da se pravdam, nismo na sudu. Nema ništa od toga i to je to - tada je rekao.